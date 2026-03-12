Camarero explica por qué el petróleo sigue subiendo a pesar de las bravuconadas de Trump: "Está generando mucha incertidumbre"

José María Camarero analiza en este vídeo por qué las palabras de Trump en las que asegura que ha "ganado" la guerra en Irán ya no tienen efecto en los mercados y explica qué pasaría si se cumple la amenaza de Irán y el barril de petróleo llega a los 200 dólares.

José María Camarero analiza cómo está afectando la guerra de Irán en general, y el bloqueo del estrecho de Ormuz en particular, al precio del combustible.

Para ello, se centra en la imagen de un petrolero bombardeado ayer en esta zona, que ha provocado que los precios del petróleo se disparen.

Según el periodista, el "plan infalible" de Donald Trump para controlar esta subida era "decir unas palabras para que generen confianza" y asegurar que la guerra estaba "casi terminada". Unas declaraciones que tuvieron su reflejo en los mercados, provocando una bajada en el precio del petróleo.

Sin embargo, Camarero señala que esto "duró poco" y los precios volvieron a subir. Por ello, hoy Trump ha ido un paso más allá y directamente ha dado la guerra por "ganada". "Grandes frases, grandes palabras, pero el mercado ya no ha respondido", señala el periodista.

El petróleo sigue subiendo y ya se sitúa en los 100 dólares "para desgracia nuestra, pero también para los consumidores de Estados Unidos". En este sentido, señala que el contexto "está generando mucha incertidumbre" en los mercados y los inversores "por mucho que parezcan lobos de Wall Street, son miedosos y no les gusta esa incertidumbre".

Mientras tanto, desde Irán amenazan con poner el barril a 200 dólares. Esto, explica Camarero, supondría que en nuestros surtidores la gasolina podría verse en los 2,25 euros por litro y el diésel a 3,18, algo que, en su opinión, sería "muy complicado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.