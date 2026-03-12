"Estos Oscars van a estar marcados por la seguridad": María Estévez explica cómo el FBI está blindando Los Ángeles ante un posible ataque iraní

Desde Los Ángeles, María Estévez detalla las medidas de seguridad que está tomando el FBI y la Policía para proteger la ceremonia de los Premios Oscar, entre ellas el cierre del tráfico aéreo para evitar posibles ataques con drones.

El FBI ha avisado de que podría haber algún tipo de ataque iraní con drones en la costa oeste de Estados Unidos, e incluso que alguna célula terrorista durmiente podría actuar en suelo norteamericano.

Este fin de semana se celebra en Los Ángeles la ceremonia de los Premios Oscar y María Estévez explica desde allí las medidas de seguridad extraordinarias que se están tomando.

Allí, afirma, hay "mucha preocupación", sobre todo después de que se haya producido un atentado en una sinagoga de Michigan. "Esta 98 edición va a estar marcada por la seguridad", sostiene la corresponsal de laSexta, que apunta que el lema de estos días en Los Ángeles es 'tied and ready' (atada y lista), que es el que están utilizando los agentes federales y la Policía de la ciudad.

Estévez señala que Trump ha asegurado que "cree" que tiene todas las células terroristas controladas, pero que ha usado precisamente ese 'creo' porque "no lo tiene controlado". De hecho, comenta que el FBI tiene "una amenaza creíble" de un ataque con drones el día de los Oscars.

De este modo, María explica que las autoridades van a cerrar el tráfico aéreo y, además, "el perímetro de seguridad es muchísimo más amplio de lo que iba a ser en años anteriores".

