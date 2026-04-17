Cae una banda que se dedicaba a robar tabaco en los 'duty free' de aeropuertos de Canarias: así era su 'modus operandi'

Lo que parecían pequeños robos llevados a cabo por una misma persona resultó ser una red criminal perfectamente organizada. Los detenidos, tres hombres británicos, realizaron al menos 22 hurtos y se hicieron con un botín de 13 euros.

La Guardia Civil ha desmantelado una banda que se dedicaba a robar tiendas en el 'duty free' de los aeropuertos de las Islas Canarias. Los detenidos son tres hombres ingleses que compraban un billete de avión de bajo coste y con la tarjeta de embarque accedían al 'duty free' de aeropuertos de Canarias.

Tras ello, facturaban la maleta donde iba todo el tabaco y viajaban de vuelta a Gran Bretaña. Su 'modus operandi' era alucinante, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, en el que un hombre con un capazo comienza a guardarse varios cartones de tabaco y sale tranquilamente del 'duty free' sin pagarlos. El ladrón repite la operación en otro de los establecimientos, actuando con total tranquilidad, tanta que incluso llega a dejar el bolso en el suelo para guardar el botín.

En otra ocasión, guarda los cartones en una cesta de la tienda, aunque en un momento dado se esconde tras una columna y comienza a guardar su tesoro en otra bolsa. Después, abandona el local despacio.

Sin embargo, lo que parecían pequeños hurtos llevados a cabo por una misma persona resultó ser una red criminal perfectamente organizada.

La alerta saltó en Tenerife, aunque los investigadores han descubierto que esta práctica la realizaban en varios puntos del archipiélago y la península. Así, llevaron a cabo al menos 22 hurtos y consiguieron un botín de 13.000 euros.

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