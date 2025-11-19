La broma de Iñaki López sobre el horario laboral de Alfonso Pérez Medina: "Hemos dejado abajo una escudilla con comida y una manta enrollada para que pase la noche"

El presentador de Más Vale Tarde ha ironizado acerca del tiempo que el jefe de Tribunales de laSexta pasa en la redacción.

El comienzo de Más Vale Tarde ha estado marcado por el humor, que se ha centrado sobre la figura del jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina. Tras la presentación de todos los contertulios, el presentador Iñaki López le ha espetado: "Hemos dejado abajo una escudilla con comida y una manta enrollada para que pases la noche. Que promete ser esta una semana animada". "Me parece bien, así ahorramos tiempo", ha respondido Pérez Medina.

La presentadora Cristina Pardo tampoco se ha quedado atrás. De hecho, antes de la intervención de López había comentado que la presencia del periodista en el programa ya se ha convertido en un "must en primavera, verano, otoño e invierno". A propósito, la abogada Beatriz de Vicente había ironizado con la idea de que Pérez Medina está atado a una silla: "¿No le veis la cadena?".

Todos estos comentarios han precedido al análisis de la actualidad del caso Koldo tras la publicación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. También de la salida de la cárcel del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.