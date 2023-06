Junio es un mes clave para muchos estudiantes ya que es la época de Selectividad y de los exámenes finales. Algo que hace que prolifere el negocio de copiar con nuevas tecnologías, que ya sustituyen al arte tradicional de hacerlo con chuletas escritas a mano: se venden polos con cámara, anillo transmisor o un bolígrafo con micrófono.

Tal como ha podido comprobar Más Vale Tarde, en redes sociales este negocio es expuesto por chavales jóvenes que, a cara descubierta, explican cómo copiar en los exámenes con las últimas tecnologías. "A mí un montón de gente me ha puesto que es injusto, que no se lo merece... Me trae un poco sin cuidado tu opinión", dice uno de los jóvenes en un video donde expone sus 'métodos' para copiar.

Algunos cuentan su experiencia usando objetos como pinganillos avanzados para usar como chivatos, un boli micrófono espía, que también escribe, o un anillo transmisor que conecta con el móvil.

Además, entre los objetos que se venden particulares, ha llamado la atención un polo camiseta con una cámara oculta y pinganillo para exámenes y lo venden por 155 euros. En la descripción señalan que es una ropa a medida con la cámara inalámbrica.