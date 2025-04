Bernardos, sobre los vaivenes de Trump con los aranceles: "Es como un niño caprichoso, la economía mundial es su juguete"

Algunos datos económicos están reflejando la incertidumbre de los 'volantazos' de Donald Trump con respecto a su plan arancelario. Cristina Pardo ha planteado una duda a este respecto al economista Gonzalo Bernardos. La presentadora indica que cuando el presidente estadounidense "provocó el caos mundial" anunciado sus aranceles "el día que los quitó dijo que había mucha gente preocupada". Pardo expone que, en las últimas horas, Trump ha dicho que "en este asunto no debe haber vaivenes pero, el caso, es que los mantiene".

La presentadora destaca, así, los cambios con respecto a estos gravámenes con respecto a los productos tecnológicos o sobre los medicamentos. "¿Qué sentido tiene esto desde el punto de vista económico?", pregunta Cristina. El economista indica que estos vaivenes tiene el mismo sentido que "el mismo sentido que tiene un niño caprichoso de cuatro o cinco años y, como no tiene el suficiente conocimiento o madurez, no puede decidir de forma coherente". "Esto es Trump", apunta, "la economía mundial es su juguete".

El economista indica que el presidente estadounidense toma decisiones "en base a presiones que recibe". "Ver la principal compañía de EEUU por capitalización bursátil, que es Apple, en caída profunda, esto representa que hay lobbies que están presionando muy fuerte sobre él", añade.

Bernardos considera que los aranceles van a ir bajando pero "hay que encontrarle un relato para justificar que vayan bajando y que, prácticamente, desaparezcan". El economista expone que, no sabe por qué pero, hasta el momento, ese relato no se ha dado. "Para mí esto quedará, simplemente, en una guerra arancelaria entre EEUU y China", afirma. "Las presiones van a ser tan fuertes y el deterioro de la economía americana tan importante que, como están ahora, no se van a quedar los aranceles", concluye.