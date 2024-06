Este martes, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha expulsado del pleno a las diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara Mercedes Garrido y Pilar Costa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil.

Al ver la surrealista escena protagonizada por la ultraderecha, el escritor Benjamín Prado considera que el problema "no es darle las instituciones a gente bisoña que no sabe cómo llevarlas", sino dárselas a "gente que no cree en ellas".

"Vox no cree en las instituciones, Vox no cree en la democracia; Vox en lo que cree es en el franquismo. Lo que está defendiendo con sus 'leyes de concordia', con una hipocresía bastante grande, es una defensa de la impunidad del franquismo rigurosa. La pena es que el PP no se haya dado cuenta todavía con quién está asociado", censura Prado.