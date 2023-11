El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha hecho estallar la polémica al afirmar en El Hormiguero que se ha perdido "libertad de expresión" porque los humoristas no pueden hacer "chistes de homosexuales o de enanos". Un hecho que asegura, le da "lástima".

Palabras que han provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado con dureza dichas afirmaciones. El escritor Benjamín Prado también ha querido responder al exvicepresidente desde el plató de Más Vale Tarde: "Lo que no ha entendido Alfonso Guerra es que lo que pasa es que ya no nos hacen gracia esas cosas. Es una evolución muy interesante socialmente que ya no nos haga gracia reírnos de chistes de otras personas para ridiculizarlas", ha espetado.

En este sentido, ha indicado que "eso no es libertad de expresión", sino "una falta de respeto". "Debería explicárselo alguien a Alfonso Guerra", ha zanjado.