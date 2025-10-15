Ahora

Entrevista en Al Rojo Vivo

Rufián reconoce que la izquierda "ha fracasado" en política de vivienda y propone "freír a impuestos" al que tenga dinero para especular

Los detalles El diputado de ERC ha advertido que el problema de la vivienda puede "tumbar" a cualquier partido de izquierdas. "Hay que romper con el bucle de la especulación tóxico".

Rufián reconoce que la izquierda "ha fracasado" en política de vivienda: "Hay que intervenir el mercado"
Gabriel Rufián ha reconocido que la izquierda "ha fracasado" en materia de vivienda, señalando que se aprobó una ley que ha "permitido lagunas" para que pueda no ser aplicada.

Por tanto, ha defendido que lo que hay que hacer es "intervenir el mercado", asegurando que se puede "Hay que subir todos los impuestos que conlleva a compra de una segunda vivienda que no sea para vivir", ha indicado.

El diputado de ERC ha advertido que el problema de la vivienda es algo que puede "tumbar a cualquier partido de izquierdas", señalando que, a pesar de los buenos datos económicos de España, hay mucha gente que sigue diciendo que es "un desastre" porque vive en habitaciones". "Veremos pisos compartidos por familias, no ya por estudiantes o gente joven", ha lamentado.

Para evitar esto, ha defendido que lo que hay que hacer es romper con el "bucle de la especulación tóxico", destacando que hay mucha gente con dinero que decide comprar pisos para ponerlos en alquiler. "Quien se quiera hacer rico, que se compre un cupón de la ONCE", ha destacado.

Rufián ha defendido el lema "una familia, una casa", explicando que a partir de ahí lo que hay que hacer es "freír a impuestos" al que tenga dinero para comprarse una casa para especular.

Un momento que ha aprovechado para recalcar que, por mucho que este Gobierno haga, si la gente sigue viviendo en zulos a precio de palacio "estamos jodidos".

