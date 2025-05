Benjamín Prado, tras las palabras de Almeida sobre Barajas: "Me parece desoladora la manera de mentir del alcalde de Madrid"

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que la solución al problema de los sin hogar no es fumigar o cerrar el aeropuerto. AENA, por su parte, ha pedido reunirse con el regidor madrileño para buscar una solución.

Centenares de personas sin hogar se refugian en el aeropuerto de Barajas. Este hecho ha generado una guerra entre el ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno Central, que no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de atender a estas personas. Por su parte, AENA ha anunciado que, a partir de mañana, limitará el acceso al recinto entre las 21:00 h y las 5:00 h.

Beatriz de Vicente expone que en el artículo 148 de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas "tendrán competencia en materia social". "La emergencia social es el ayuntamiento", añade. En cuanto a las personas migrantes, el responsable sería el "ministerio de Interior".

Cristina Pardo, por su parte, considera "patético" que se haya empezado a hablar sobre este tema "cuando ha salido en los medios de comunicación". "No sé si las administraciones y las instituciones son conscientes del papelón que hacen cuando discuten entre ellos a ver quién no se hace cargo de estas personas", añade la presentadora, "me parece inhumano".

"Me parece desoladora la manera de mentir del alcalde de Madrid", reflexiona Benjamín Prado, "estamos hablando de personas frágiles, con problemas gravísimos". El escritor recuerda la ley que indica que las competencias en manera de servicios sociales corresponden a la Comunidad de Madrid y las entidades locales. "El alcalde de Madrid está mintiendo porque está negando que esta ley existe, es su responsabilidad", concluye.