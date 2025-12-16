Benjamín Prado y el giro del caso Leire: "Pensábamos que era una pequeña Nicolasa y ahora hablamos de una aspirante a Ábalos"

Leire Díez, conocida como la supuesta 'fontanera' de Ferraz, estaba más integrada en el PSOE de lo que se creía. Nuevas informaciones revelan su participación en actos y debates junto a altos cargos del partido en 2020

Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, estaba muy integrada en la estructura del PSOE. Hoy ha salido a la luz que Díez llegó a moderar jornadas y mesas de debate en la sede socialista en 2020 junto a Pilar Llop, entonces presidenta del Senado y posteriormente ministra de Justicia, según publica El Mundo.

Por su parte, La Razón informa que Leire Díez participó en el acto central del PSOE por el 8M de 2020 junto a María Jesús Montero, Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska.

Aunque Patxi López en sus numerosas declaraciones había limitado el papel de Díez a una simple "militante" en el Congreso, estas nuevas evidencias muestran que la 'fontanera' tenía una presencia destacada y cierta influencia dentro del partido.

"Pensábamos que hablábamos de una pequeña Nicolasa y ahora hablamos de una aspirante a Koldo, Cerdán y Ábalos", comenta Benjamín Prado en este vídeo de Más Vale Tarde, tras conocer las últimas novedades sobre Leire Díez.

