Ferreras, sobre Leire Díez: "Para ser una militante más, tiene papeles muy destacados"

La fontanera participó en el acto central del PSOE por el 8M de 2020 junto a María Jesús Montero, Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska. Díez aparece en primera fila del acto con el teléfono móvil en la mano dispuesta a grabar vídeos y tomar fotografías. Además, ha moderado debates con dirigentes del núcleo duro de Pedro Sánchez.

Leire Díez, la fontanera del PSOE, ha sido una de las grandes protagonistas de la última semana tras ser detenida y acusada de amañar contratos junto con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso, empresario y socio del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Hasta ahora, el PSOE había sostenido que Díez era una militante más y que no tenía ningún papel relevante en Ferraz. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido que la fontanera llegó a moderar jornadas y mesas de debate en Ferraz en 2020 junto a Pilar Llop, entonces presidenta del Senado y posteriormente ministra de Justicia.

En uno de esos coloquios feministas escuchamos a Leire Díez preguntarse cómo se podía "reformular la democracia por y para el feminismo". El coloquio tuvo lugar en noviembre de 2020, cuando Díez era directora de comunicación de ENUSA, sociedad publica que depende de la SEPI.

Para hacernos una idea de la importancia del rol que desempeñó Díez en esas jornadas, el día anterior el debate estuvo moderado por Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera del Gobierno. Además, en todo momento estuvo sentada en primera fila, junto a la cúpula del PSOE y del Gobierno.

Unas imágenes que han llamado, y mucho, la atención de Antonio García Ferreras. "Para ser una militante más, tiene papeles muy destacados, situándose muy cerca de la cúpula del Gobierno, a escasos 30 centímetros de María Jesús Montero", ha aseverado el director de Al Rojo Vivo. "Lo de que es una militante más, ¿qué milonga es?", ha añadido".

De hecho, Ferreras argumenta que en el propio Partido Socialista colocaban a Leire Díez como una de las personas de máxima confianza de la Ejecutiva. "Alguien importante del PSOE me dijo que era una 'zumbada', pero otra persona me aseguró que no hacía nada si no lo sabían los líderes del partido", ha concluido.

