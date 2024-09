Julián Muñoz ha muerto hoy a los 76 años y Más Vale Tarde recuerda algunos de sus momentos más mediáticos, desde su romance con Isabel Pantoja, a su condena por corrupción cuando era alcalde de Marbella. Sobre esta última cuestión, Cristina Pardo reflexiona sobre los condenados que aseguran que han cumplido con la Justicia: "Has cumplido porque te han condenado y has estado en la cárcel, pero no devuelven un puto duro, esa es la verdad", opina.

Sobre esta cuestión, Beatriz de Vicente alude a lo que se denomina "teoría economicista" donde "pagas tu condena y o tú o tu entorno disfrutan", explica en el vídeo sobre estas líneas.

La abogada recuerda que "la gente deslomándose y trabajando toda su vida no llega a acumular 46 millones de euros", una cantidad que, apunta, equivale al "presupuesto de un pueblo pequeño".