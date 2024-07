El compositor y productor musical, Nacho Cano, fue detenido este martes en Madrid por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su último musical en Madrid, 'Malinche'. Agentes de la Policía Nacional han detenido al antiguo miembro de Mecano después de recibir varias denuncias de personas afectadas.

Después de ser liberado, Nacho Cano cargó contra la Policía por su detención, aunque luego matizó sus palabras, llegando a asegurar que en su obra ha hecho "un homenaje a la Guardia Civil". Eso sí, la rectificación ha llegado después de la advertencia de un sindicato policial sobre que le denunciarían si no rectificaba sus palabras.

Precisamente esta rectificación no le ha convencido a Bea de Vicente, que en Más Vale Tarde ha cuestionado la actitud de Nacho Cano y sus ataques a la Policía: "Me parece que la matización se queda muy cortita. El 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la detención de cualquier persona sospechosa de cometer un delito. Tú no eres un delincuente hasta que una sentencia firme no lo dice, pero si hay sospechas porque se le denuncia por x delitos, sean ciertos o no, la Policía está habilitada para detener".

"¿Qué podía haber hecho la figura del imputado no detenido? Cierto, pero la detención no es ilegal. Decir, por tanto, que 'usted me detiene con fines políticos', ya no es que sea injurioso, es una calumnia. Si usted no demuestra que eso es así, está adjudicando una actuación criminal a una autoridad y eso es susceptible de que se querellen contra él por un delito de calumnias", advierte la abogada.