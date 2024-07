"El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", ha defendido el músico y promotor teatral Nacho Cano tras su detención este martes, una detención "de 10 minutos" para, según él, hacerle "la foto" y filtrarlo a los medios de comunicación. "Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido", ha añadido el artista en su comparecencia ante la prensa, tras acusar a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" y de haber querido "achantar" y coaccionar a parte de la plantilla de su musical 'Malinche'.

El compositor ha comparecido en una rueda de prensa en su despacho de abogados respaldado por los 17 becarios de México que forman parte de la obra y que estaban en un régimen de 500 euros, el exmiemrbo de Mecao ha declarado que todo la polémica surge por traer talento juvenil de México de cara al futuro estreno del musical en ese país que en un principio. La Casa de México le ofreció en un primer momento un total de tres becarios de la Casa de México, pero finalmente se amplió hasta los 19 por el objetivo final de llevar la obra al país latinoamericano.

"Empezamos con ese programa de becas, tenemos un convenio con la escuela, para que todo vaya adecuadamente, viven en un hostal con profesores, se van incorporando a las prácticas. En ningún momento se echa a ningún trabajador, ellos vienen a sumar", ha explicado el músico.

El principal problema es que una de ellas, en palabras de Cano, "es conflictiva" y se toma la decisión de mandarla a México. "Se le pone un billete y no quiere y ameneza". Según su relato, hace dos semanas aparecieron 12 policías para interrogar al resto de participantes en el programa, un número en el que ha incidido al argumentar que "querían achantarles" durante su interrogatorio, que duró "desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con coacción".

Nacho Cano ha aclarado que ya se esperaba todo lo que ha pasado y ha asegurado que la Policía es el verdadero criminal: "Como me imaginaba con todo esto, pues ayer por la noche pensando que iba a pasar lo que ha pasado pero que había una pequeña esperanza que no fuese amestrada. Se puso 17 denuncias a la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía, a los que les hay que investigar".

Al respecto, ha denunciado el trato recibido en la comisaria en la que se le tomó declaración y ha citado en concreto a su comisario jefe, Alberto Carba, "que está muy supeditado a Marlaska", el ministro del Interior. "No hay nada que ocultar, es todo transparente. Yo que traigo a esta gente de un país hermano a aportar arte y talento. Por ello, ¿somos unos criminales? La Policía son criminales. Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quien ha sido", ha manifestado.

Cano carga contra Marlaska

Más allá del tema en cuestión, Nacho Cano ha aprovechado la rueda de prensa para atacar a Marlaska, ya que según su criterio la Policía va a por él simplemente porque "apoya a Ayuso". Por si fuera poco, el músico se ha enzarzado con los medios de comunicación atacando directamente a 'Cadena SER', 'El País' y laSexta, todo ello alegando que "no soy idiota y Nacho no es comunista".

"Yo he apoyado a Isabel Díaz Ayuso porque mantuvo abierto los teatros y mantuvo a esta ciudad viva. No soy un cobarde y yo se lo he reconocido, pero yo no he votado a nadie porque estoy en otra película. Yo no estoy en la política, yo estoy en el arte, no estoy en todo este rollo para nada", ha afirmado Nacho Cano.

Además una de las alumnas ha respondido a la cuestión de si la Policía le preguntó sobre si había habido acoso sexual. Ella misma ha aclarado durante la rueda de prensa que "sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho".

"No tenemos relación directa. Me preguntaron si me había mirado o tocado. Insistieron mucho, nos enseñábamos imágenes borrosas y diferentes. Tenían identificadas las redes sociales de las personas", ha concluido la alumna.