El músico Nacho Cano ha asegurado que los motivos de su paso por comisaría y detención por contrataciones irregulares en su espectáculo 'Malinche' es el de su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Todo empieza, según Nacho Cano, cuando decide traer a España a 19 artistas de México con una beca para poder llevar su musical Malinche a ese país. De ahí, dice el compositor, que la Policía lo haya detenido este martes por un delito contra los derechos de los trabajadores, favoreciendo la migración irregular.

"Lo que queremos es que tengan la posibilidad de triunfar como tantos muchos artistas que han pasado por mi vida", ha alegado Cano. 17 de ellos han estado acompañándolo durante la rueda de prensa de esta tarde.

El exmiembro de Mecano ha asegurado que tras marcharse una trabajadora conflictiva, la Policía se presentó hace unas semanas para tomar declaración al resto de artistas mexicanos.

Es entonces cuando le llaman para prestar este martes declaración. Asegura que no contaba con que le fueran a detener. "Cuando pienso que voy a hacer una testificación, me detienen pero me detienen diez minutos para sacarme la foto y poner la huella". Es la versión de Nacho cano de su detención, dice que la Policía se equivoca.

¿A qué se podría enfrentar Nacho Cano? El compositor está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y, según fuentes policiales a laSexta, del "favorecimiento de la inmigración ilegal". Si estas acusaciones siguieran hacia adelante podría enfrentarse a una pena de entre dos y cinco años de cárcel para el primer delito de favorecimiento de inmigración ilegal y para el segundo de seis meses a seis años de cárcel.