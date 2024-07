El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha amenazado este jueves con presentar una querella contra el artista y productor musical Nacho Canosi no rectifica sus "graves declaraciones" sobre la Policía Nacional. Así lo ha transmitido en un comunicado sobre las acusaciones del cantante tras su detención por contratación ilegal de los migrantes.

En una nota, el sindicato mayoritario de la Policía sostiene que son "inaceptables las declaraciones del músico y anuncia querella si no se retracta de las graves calumnias vertidas contra la Policía Nacional". El SUP ha pedido "unidad frente a las graves declaraciones del artista, que llegó a acusar a la Policía Nacional de criminal en su actuación, llegando a atribuir a la Policía su muerte, si este aparecía en una cuneta". "No es propio de una persona de la trayectoria de Nacho Cano, llegar a ese punto de irresponsabilidad contra la institución más valorada por los españoles", ha defendido el sindicato.

Asimismo, ha señalado que "respetan su libertad de expresión y entiende su nerviosismo al verse envuelto en una investigación y un procedimiento judicial". Pero han sostenido que como investigado "tiene todos los derechos de los que gozamos en nuestra democracia, en parte gracias a la labor de los funcionarios de la Policía Nacional". "Como investigado tiene derecho a mentir, tiene derecho a no decir verdad, tiene derecho a no confesarse culpable", ha detallado el SUP.

Sin embargo, el SUP ha destacado que Cano "no tiene ningún derecho de calumniar tan gravemente a la Policía Nacional, que está cumpliendo su deber de perseguir los presuntos delitos que se hayan cometido". "Por supuesto que hasta que un tribunal de justicia no diga lo contrario, Nacho Cano es inocente", ha incidido.

Y ha agregado que "gracias a la abnegada labor de los miles de hombre y mujeres que conforman" el Cuerpo, el artista "ha gozado y gozará de un trato trato justo, profesional, ajustado a derecho". "Y muy alejado del que hubiese recibido en países donde los regímenes autoritarios ni siquiera le hubiesen permitido manifestarse con libertad en la rueda de prensa donde ha vertido tan graves acusaciones", ha zanjado.

"Quedamos a la espera de su rectificación o como anunciamos, no nos quedará más remedio que acudir al amparo de la Justicia", ha sentenciado.