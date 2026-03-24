Beatriz de Vicente, sobre el joven que ha destrozado más de 40 coches en Barcelona: "El delito de daños le va a salir caro"

El chico ha decidido saltar sobre numerosos vehículos que estaban aparcados en San Cugat del Vallés. Además, también destrozó retrovisores y lunas.

Un vecino de San Cugat del Vallés (Barcelona) ha grabado a un joven que se ha dedicado a saltar sobre el techo de numerosos vehículos que estaban aparcados en el parking de la estación de tren del municipio.

"Está detenido", expone Iñaki López, "no solo por los daños causados sino por ofrecer resistencia". José Luis Torá señala que el joven ha decidido, por diversión, saltar sobre los coches.

"Más de 44 ha dejado dañados", explica el periodista, "este sujeto de 28 años". El joven ha llevado a cabo su fechoría "a plena luz del día" y, además, también ha roto retrovisores y lunas.

El joven "ofreció mucha resistencia a la autoridad a la hora de ser detenido", explica Torá, "y ahora mismo está en dependencias policiales". "Cómo complicarte la mañana", apunta Beatriz de Vicente, "con delito de daños que le va a salir caro". "Creo que le dio un aire o algo no va bien en esa cabecita", apunta la abogada.

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