Pedro Rodríguez señala que los tres pilares del trumpismo son "la incompetencia, el sectarismo y la corrupción"

El presidente de Estados Unidos ha conseguido embolsarse, durante su segundo mandato, 1.400 millones de dólares. El profesor de Relaciones Internacionales destaca el descaro de Trump para llevar a cabo sus negocios.

'New York Times' ha cifrado en 1.400 millones de dólares las ganancias de Donald Trump desde que ha llegado a la Casa Blanca en su segundo mandato. Dicho medio señala que, ejemplo, 23 millones de dólares corresponden a licencias de construcción en el extranjero, 28 millones al documental de Melania o 90,5 millones a demandas extrajudiciales con empresas tecnológicas. Ya en su primer mandato, el presidente de Estados Unidos se embolsó 2.400 millones de dólares.

Pedro Rodríguez indica que se suele decir que "no hay una guerra hasta que alguien no hace un buen negocio". "El problema de Trump es el descaro y el volumen", añade. El profesor de Relaciones Internacionales señala que los tres pilares del trumpismo "son la incompetencia, el sectarismo y la corrupción".

"No ha habido otro presidente en Estados Unidos que haya sido capaz de monetizar la Casa Blanca", añade. "¿Por qué Trump puede hacer esto?", plantea Rodríguez, "Porque en uno de los mayores daños a la democracia de EEUU, él se ha situado por encima de la ley".

Pedro afirma que, además de inmunidad, "tiene impunidad, y lo hace con todo el descaro". El profesor de Relaciones Internacionales expone que Trump no tiene "ni la más mínima pretensión de disimular".

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