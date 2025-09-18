¿Tiene recorrido la denuncia a Dani Desokupa? Bea de Vicente explica que la Fiscalía ha hecho "algo muy interesante"

Bea de Vicente analiza en este vídeo los fundamentos de la denuncia de la Fiscalía contra Dani Esteve, de Desokupa, por incitación al odio: "Con todo eso, si se monta bien, estos mensajes ya tienen otro peso".

La Fiscalía de Valencia ha decidido denunciar a Daniel Esteve, líder de 'Desokupa', por incitación al odio contra la población migrante y contra la integridad moral por los discursos discriminatorios y bulos que vierte en sus redes sociales.

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente analiza si esta denuncia tiene recorrido y asegura que "si la Fiscalía se hubiera quedado solo en la exposición de estos mensajes, a lo mejor no tendría herramientas".

Sin embargo, explica que en este decreto la Fiscalía ha hecho "algo muy interesante" al pedir "muchas cosas" al EVO, un equipo de la Policía Nacional especializado en delitos de odio.

Entre ellas, analizar el contexto histórico y social en el que suceden estos mensajes, ante el que podría haber una "situación especialmente sensible y una problemática social" donde estos mensajes podrían incentivar el odio.

También su capacidad de influencia en las redes sociales, el alcance de su mensaje, el contenido lingüístico, si existe una planificación o cuántas personas se adhieren a estos mensajes. "Con todo esto, si se monta bien, estos mensajes ya tienen otro peso", afirma.