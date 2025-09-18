Ahora

Le acusa de incitación al odio

¿Tiene recorrido la denuncia a Dani Desokupa? Bea de Vicente explica que la Fiscalía ha hecho "algo muy interesante"

Bea de Vicente analiza en este vídeo los fundamentos de la denuncia de la Fiscalía contra Dani Esteve, de Desokupa, por incitación al odio: "Con todo eso, si se monta bien, estos mensajes ya tienen otro peso".

Bea de Vicente analiza en este vídeo los fundamentos de la denuncia de la Fiscalía contra Dani Esteve, de Desokupa, por incitación al odio: "Con todo eso, si se monta bien, estos mensajes ya tienen otro peso".

La Fiscalía de Valencia ha decidido denunciar a Daniel Esteve, líder de 'Desokupa', por incitación al odio contra la población migrante y contra la integridad moral por los discursos discriminatorios y bulos que vierte en sus redes sociales.

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente analiza si esta denuncia tiene recorrido y asegura que "si la Fiscalía se hubiera quedado solo en la exposición de estos mensajes, a lo mejor no tendría herramientas".

Sin embargo, explica que en este decreto la Fiscalía ha hecho "algo muy interesante" al pedir "muchas cosas" al EVO, un equipo de la Policía Nacional especializado en delitos de odio.

Entre ellas, analizar el contexto histórico y social en el que suceden estos mensajes, ante el que podría haber una "situación especialmente sensible y una problemática social" donde estos mensajes podrían incentivar el odio.

También su capacidad de influencia en las redes sociales, el alcance de su mensaje, el contenido lingüístico, si existe una planificación o cuántas personas se adhieren a estos mensajes. "Con todo esto, si se monta bien, estos mensajes ya tienen otro peso", afirma.

Las 6 de laSexta

  1. Ayuso ignora el genocidio en Gaza y carga contra todos para defender a Israel: "Vuelve la izquierda del no a la guerra"
  2. Israel deja Gaza incomunicada: apagón en las telecomunicaciones ante el avance de las tropas de Netanyahu
  3. La Guardia Civil confirma la autenticidad de los audios de Koldo y Santos Cerdán sobre el reparto de comisiones ilegales
  4. La exportavoz de Vox en Baleares acusa al partido de desviar fondos públicos a la fundación de Abascal: "Es una estafa piramidal"
  5. Los incendios del verano en Europa emitieron los niveles más altos de contaminación en 23 años: la mitad fueron de España
  6. Una noche junto a la Policía en la Feria de Murcia: del aviso de atraco en una gasolinera, al inquilino que intenta estrangular a su casera