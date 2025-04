Beatriz de Vicente, sobre la causa del apagón: "Puede ser un ciberataque que no tenga motivación ni bélica ni económica"

España ha sufrido un apagón masivo alrededor de las 12:30 h. Todavía se desconocen las causas y ya son muchas las hipótesis que se plantean entorno a qué ha podido provocar esta caída del suministro eléctrico. Una de ellas es un posible ciberataque que no ha quedado descartada tras la comparecencia de Pedro Sánchez.

Iñaki López plantea si Europa debería hacer algún tipo de comunicación tras el suceso debido a que España "forma parte de un grupo poderoso que no se ha manifestado" aunque la primera responsabilidad sea del Gobierno. Pedro García Cuartango expone que si el causante del apagón "realmente fuera una avería, Europa no tendría nada que decir" en cambio si la caída del suministro ha sido causada por un ciberataque "de Putin" como ha sugerido Pedro Rodríguez, "entonces esto sería una especie de declaración de guerra no a España, a la OTAN, a Europa, y tendría gravísimas consecuencias".

"Lo estamos mirando siempre desde un presunto ataque con una intencionalidad política", expone López, "¿puede ser con una intencionalidad económica?". "Aquí nadie está pidiendo rescate que se sepa", responde Rodríguez. "También puede ser un ciberataque que no tenga detrás ni bélica ni económica", afirma Beatriz de Vicente.

"Puede ser un aviso, una advertencia", afirma Juan Ramón Lucas. Pedro indica que "la capacidad de hacer este nivel de daño no está asociada a un adolescente frustrado en el sótano de la casa de sus padres". "Estamos pensando en un estado", añade el profesor de relaciones internacionales, "hay estados muy mafiosos". "Estamos especulando, realmente", concluye Cristina Pardo, "porque no tenemos información".