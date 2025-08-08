Ahora

Desde Aranda de Duero

La 'advertencia' de Gonzalo Miró a Javier Bastida: "¿A estas alturas no sabe que las 'kiss cam' las carga el diablo?"

El reportero visitado Aranda de Duero ya que comienza el popular festival Sonoraba Ribera. Bastida ha querido hacer su propia 'kiss cam' con los asistentes al festival.

Javier Bastida conecta con Más Vale Tarde desde Aranda de Duero donde se está celebrando el festival Sonorama Ribera. El reportero anuncia, además, que pueden llamarlo 'Bastida-Bond' ya que hace su conexión con una pistola de agua.

El reportero adelanta que las temperaturas van a subir durante el fin de semana por eso ha decidido paliarlo con el juguete que ha mostrado al principio de la conexión. Javier, además, se anima a hacer una 'kiss cam', a su manera, y comienza a disparar agua a la gente que se agrupa a su alrededor.

Gonzalo Miró, tras ver la divertida conexión de Bastida, le hace una advertencia: "¿A estas alturas Bastida no sabe que las 'kiss cam' las carga el diablo?". "Igual es que ha querido mandar un mensaje a alguien, no sabemos", responde Marina Valdés.

"Todo puede ser...", afirma Miró. "¿Quién está en Recursos Humanos?", añade, haciendo referencia al escándalo sucedido durante un concierto de Coldplay. "Hasta ahí podemos leer", afirma Valdés, en broma.

