Beatriz de Vicente, sobre aplicar la ley del 'solo sí a sí' a las 'ladronas mimosas': "Encaja perfectamente"

El 'modus operandi' es sencillo: se acercan a sus víctimas y las abrazan de manera muy efusiva. Además, llegan, incluso, a tocarles los genitales para, después, robarles.

Los Mossos d'Esquadra han expuesto que van a acusar de agresión sexual a las llamadas 'ladronas mimosas'. Estas les tocan los genitales a los ancianos para robarles. "Lo que quieren hacer los Mossos es aplicarles la ley del 'solo sí es sí' como método de disuasión porque eso permitiría penas más elevadas que las que se contemplan por hurto", explica Cristina Pardo.

Leo Álvarez explica que las ladronas abrazan a sus víctimas de manera efusiva y, después, incluso, les tocan los genitales para ponerles nerviosos y, en ese momento, les roban. En otras ocasiones, les distraen cuando están, por ejemplo, en un cajero automático, para ver cuál es el número pin de su tarjeta y, después, sustraérsela.

El periodista indica que, de aplicar la ley del 'solo sí es sí', podrían recibir una condena de hasta cuatro años de cárcel. Beatriz de Vicente señala que "como no se establece que haya que haber un ánimo libidinoso sino, simplemente, violentar la libertad sexual de otro, efectivamente, encaja perfectamente".

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