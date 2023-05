Beatriz Toribio, la directora adjunta de Masteos, empresa dedicada a la compraventa de pisos, ha explicado en Más Vale Tarde cómo será la evolución de los precios de la vivienda en España en los próximos meses. Según ha señalado Toribio, los precios de la vivienda no bajarán a corto y medio plazo aunque se haya frenado la compraventa.

El sector se está "enfriando por el encarecimiento de las hipotecas", y también porque venimos de cifras muy altas en 2022. Sin embargo, pese a que la actividad ha frenado, los precios "van a seguir siendo altos" por varios factores: falta de oferta, encarecimiento de las materias, la inversión en alquiler...

La falta de oferta, tal como ha detallado la experta, se debe a que se construyó mucho durante el boom, pero desde entonces se "introducen en torno a 100.000 viviendas o 150.000 viviendas al año cuando la creación de hogares es muy superior a esta cifra". Esto explica esa falta de oferta, "además hay que tener en cuenta que esa vivienda nueva está gravada con mayores impuestos y ahora se suman los altos costes de los materiales".

No obstante, Toribio ha aclarado que esto no quita que en determinadas zonas, sobre todo, donde el poder adquisitivo es más bajo y se pueden encontrar dificultades en los próximos, se puedan "producir caídas puntuales". Eso sí, esto no pasará en las grandes ciudades, ya que seguirán siendo altos los precios de los pisos.