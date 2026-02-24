Bea de Vicente, sobre la situación judicial de Achraf Hakimi: "Se sustenta todo en la existencia o no de consentimiento"

El futbolista Achraf Hakimi será juzgado en Francia tras la denuncia presentada por una mujer en 2023. El jugador niega los hechos y asegura que es inocente. Su entorno defiende su versión mientras el proceso judicial sigue adelante.

El jugador del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado ante la Justicia francesa por una acusación de violación relacionada con la denuncia que una mujer presentó en febrero de 2023. Una decisión judicial que ha criticado el futbolista.

"Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", ha alegado el jugador de la selección marroquí en sus redes sociales.

La abogada de Hakimi señala que hay cosas que no cuadran, pues, la presunta víctima se niega a pasar un reconocimiento médico que se le ha requerido y no quiere entregar su teléfono móvil. Mientras que el jugador asegura que lo que trataba la mujer era de robar en su domicilio.

"Hay varios elementos a favor de la tesis exculpatoria e incriminatoria", comenta Bea de Vicente sobre la causa judicial. Asimismo, explica que a este tipo de casos lo llaman "delitos clandestinos", pues "suceden en la intimidad de un habitáculo, no hay lesiones, hay versiones contrapuestas y se sustenta todo en la existencia o no de consentimiento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.