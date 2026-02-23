Beatriz de Vicente señala que robar cobre puede conllevar penas de cinco años de prisión: "Antes salía muy barato"

Un hombre ha sido detenido por robar cobre en las vías de tren. Sus robos han afectado a la circulación de 76 trenes, de los cuales 49 son de alta velocidad.

Ha sido detenido un hombre que se dedicaba a robar cobre en las vías del AVE. Como señala Iñaki López, sus robos provocaron numerosos retrasos, "llegando a afectar la circulación de más de 76 trenes". Para cometer los robos, se abría paso con una cizalla a las instalaciones que rodean las vías.

Los robos se producían, generalmente, a la altura de Zaragoza, "que es donde él por lo visto solía operar". "Lo cierto es que robaba cable que tenía que ver con la iluminación y la señalización de todo", añade el presentador.

"Poca broma con esto", añade Leo Álvarez. El periodista indica que, de los 76 trenes afectados, "49 son de alta velocidad". "Esta persona se aproximaba a la valla, la cortaba, siempre donde había un camino, y se llevaba ese cobre", indica Álvarez.

El periodista indica que se le ha imputado por desórdenes, "porque cuando tú dejas abierta esa valla pueden entrar otras personas a la vía o animales y provocar un gran problema". Además, también ha sido acusado de robo con fuerza.

"Llegamos a tener tal problema con los ladrones de cobre que antes del 2015, que hubo una reforma muy importante, salía muy barato", explica Beatriz de Vicente. "En el 2015 reforzamos la ley y te pueden caer hasta cinco años de prisión por el robo de cobre cuando, por ejemplo, interrumpes el tráfico", añade la abogada.

Beatriz señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo muchas inspecciones en los lugares de chatarra "para poder acreditar que el cobre que compran es lícito". "Estos señores no roban si no hay quien les compre", concluye, "y les pueden cerrar la chatarrería".

