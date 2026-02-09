Bea de Vicente se rinde ante Bad Bunny y su cuerpo de baile: "Me vuelve loca, ojalá mover el culo como ellos"

Bad Bunny fue uno de los grandes protagonistas de la Super Bowl con una actuación que mezcló música, baile y mensaje. Aunque generó críticas, también despertó muchas reacciones positivas, entre ellas la de Bea de Vicente.

Bad Bunny brilló con luz propia en la Super Bowl y lo hizo con una defensa de América más allá de Estados Unidos. La espectacular actuación del puertorriqueño enfadó a más de uno, en concreto, a Donald Trump, pero conquistó más de un corazón, como es el caso de Bea de Vicente.

El cantante contó con el apoyo de varios artistas como Lady Gaga o Ricky Martín. Además, también tuvo la presencia de Pedro Pasca, Jessica Alba, Karol G, Cardi, Young Miko, entre otros, en su peculiar 'casita', un espacio que le acompaña en todos sus conciertos y que volvió a ser parte del espectáculo.

La colaboradora de Más Vale Tarde se ha vuelto "loca" al ver la actuación del cantante y ha dejado a Cristina Pardo impresionada con sus declaraciones sobre el artista y su show.

"Bad Bunny me vuelve loca", confesó la criminóloga, que además añadió que "me encantaría mover el culo como lo hace esa mujer", haciendo referencia al twerk que bailaron las bailarinas y bailarines que acompañaron al 'conejo malo' durante su actuación.

