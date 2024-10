En una muestra más de su excéntrica personalidad, Britney Spears se ha casado consigo misma. Una decisión que, según ella, ha sido "la cosa más brillante que he hecho nunca". La cantante es la última que se une a la 'sologamia', una tendencia que cada vez cuenta con más mujeres, también en España.

Sin embargo, Conchi Gil aclara en el vídeo sobre estas líneas que con este tipo de bodas con uno mismo "no tienes derecho a los 15 días de vacaciones". En la misma línea, Beatriz de Vicente recuerda que "el matrimonio en España siempre conlleva dos contrayentes".

Por ello, la abogada concluye que casarse con uno mismo "no solo no tiene validez legal, sino que no tiene permiso laboral ni beneficios fiscales, así que más allá de querer colar la factura del bodorrio..."