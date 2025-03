Bea de Vicente, sobre María León y su juicio por agredir a una policía en Sevilla: "Auguro un final funesto"

"Yo creo que un buen acuerdo hubiera dejado esto en nada y no en todo este espectáculo que acabe en una posible condena", ha comentado la abogada y criminóloga en Más Vale Tarde.

La abogada y criminóloga Bea de Vicente ha asegurado en Más Vale Tarde que augura "un final funesto" para el caso de María León, quien se encuentra ante una seria situación legal después de que la fiscalía solicitara dos años y un día de cárcel por cargos de atentado a la autoridad, desobediencia y una supuesta agresión a los policías municipales de Sevilla.

"Las pruebas eran bastante contundentes, hay incluso un vídeo. Son tres policías los que se personan como acusación particular. Normalmente los policías en los atentados son testigos y perjudicados, pero no se personan como acusación particular", ha explicado De Vicente.

Así, la abogada ha reconocido que cree que "ese día, quizás, María estaba un poco afectada". Eso, dice, era un "atenuante". "Yo creo que un buen acuerdo hubiera dejado esto en nada y no en todo este espectáculo que acabe en una posible condena", ha añadido.