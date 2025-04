Bea de Vicente confiesa su debilidad por los calvos: "Los tíos sin pelo son guapos"

En Más Vale Tarde, Cristina Pardo comentó, entre risas, que lo que más le había sorprendido de la intervención de María Lamela sobre la calvicie en España era el gran interés de Bea de Vicente en el tema.

"La verdad es que me ha llamado la atención lo mucho que le ha interesado el tema, más que incluso su propio negociado", bromeó Pardo, en tono divertido, destacando cómo Bea se había enganchado a la conversación sobre los calvos.

Bea de Vicente, por su parte, explicó su postura con humor, pero con un mensaje claro. "Lo que pasa es que veo a muchos hombres acomplejados con la falta de pelo y me da mucha rabia. A mí me encanta lanzar el mensaje de que la calvicie es bonita, que los calvos son guapos, son sexis. Como mujer, quiero decir que no se sientan acomplejados. Un tío sin pelo es un tío muy guapo", aseguró Bea, dejando claro que la calvicie no debería ser un motivo de inseguridad.