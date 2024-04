José Enrique Abuín, 'El Chicle', ha sido condenado a 14 años de prisión por violar a su cuñada cuando era menor de edad. Esta pena se añade a la prisión permanente revisable que tenía por el asesinato de Diana Quer. Por ello, en Más Vale Tarde Cristina Pardo pregunta a Beatriz de Vicente "si hay personas que no tienen arreglo".

"Soy una firme defensora de la rehabilitación y la reinserción, pero no puedo cerrar los ojos a determinados sujetos que no son reinsertables", afirma en el vídeo sobre estas líneas Beatriz, a lo que añade rotunda que "no hay una pastillita que te dé 'moralín' ni 'etiquín'".

"Sobre todo cuando tienen una sexualidad abusiva y perversa, son sujetos que la realidad demuestra que tienen unos niveles de reincidencia altísimos", comenta la abogada, que, en el caso de 'El Chicle', recuerda que "sabiéndose perseguido por el caso de Diana Quer, qué pulsión no tenía que intentó violar y raptar a una chica".