Bea de Vicente, sobre Ana Julia Quezada: "¿A quien le interesa que tenga un móvil en prisión?"

En las últimas horas, ha salido a la luz que Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel, podría haber tenido acceso a un teléfono móvil para comunicarse con el exterior desde la cárcel.

Desde el plató del programa Más Vale Tarde, la abogada y criminóloga Bea de Vicente compartió su opinión sobre este controvertido asunto.

"¿A quién le interesa que Ana Julia Quezada tenga un teléfono móvil?", se preguntó la colaboradora. "Ya sabemos que hay un intermediario, que hay unos funcionarios corruptos. Pero, ¿quién es el interesado en que Ana Julia Quezada hable desde la cárcel? Ahí lo dejo", añadió con contundencia.

De Vicente apuntó también que "alguien interesado en obtener declaraciones de esta señora podría perfectamente haber facilitado ese teléfono para que se introduzca" en el centro penitenciario.

No obstante, la experta quiso aclarar que no cuenta con datos concretos que respalden sus palabras. "No tengo ningún dato, simplemente como criminóloga pienso quién podría estar interesado", recalcó.