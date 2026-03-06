Divertido momento
Bastida conecta en directo desde Ávila, a menos dos grados : "Ave, Cacho, ¿por qué me has mandado aquí? Voy a morir..."
El reportero se ha quejado al meteorólogo de laSexta por haberle pedido que se desplazara a ese lugar, donde está previsto que nieve.
El reportero de laSexta Javier Bastida ha protagonizado un divertido momento al conectar en directo con Más Vale Tarde desde Ávila, momento en el que Iñaki López ha aprovechado para lanzarle una 'pullita', al decir que parecía que había "robado un paraguas infantil" para la conexión.
"Es igual que mi mente, somos infantiles", ha respondido Bastida, a lo que ha añadido: "En la antigua Roma se decía, 'Ave, Caesar, morituri te salutant', que es que los que van a morir te saludan; Ave, Cacho, ¿por qué me has tenido que mandar aquí? Voy a morir".
Así, el reportero ha destacado que en Ávila hay "dos grados bajo cero de temperatura", con previsión de nieve en las próximas horas. "El aviso es amarillo está hasta este sábado a las 10:00, así que lo mismo en unos minutos mostramos Ávila con un mantito de nieve blanca, que no viene nada mal", ha expresado.
