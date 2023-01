Sí, Bárbara Rey estuvo "varias veces" en el Palacio de la Zarzuela. La actriz habla en exclusiva con Más Vale Tarde y da detalles acerca de su relación con Juan Carlos I. Eso sí, no ha querido aclarar las "condiciones" en las que acudió allí.

"Eso ya no lo voy a comentar", zanja, asegurando que lo veremos "en la serie", haciendo alusión a 'Cristo y Rey', recién estrenada en ATRESplayer PREMIUM.

"Se ha comentado que no he pisado Zarzuela y eso no es cierto", niega Bárbara Rey. En otro momento de la charla, la actriz apuesta por la vuelta de Juan Carlos I a España, alabando las cosas "muy buenas" que el rey emérito hizo durante su reinado.

"Los seres humanos cometemos fallos; tenemos cosas buenas y cosas que no son tan buenas", añade.