Bárbara Rey desvela en su docuserie un terrible episodio que vivió en los inicios de su carrera, cuando fue presuntamente acosada e incluso agredida sexualmente por un realizador de 'Televisión Española', Enrique Martí Maqueda. "No podía sacarme más guapa, la iluminación era extraordinaria, lo fondos, el colorido... pero él no era maravilloso", relata la artista en 'Una Vida Bárbara'.

"Tuve que pararle los pies en más de una ocasión, hasta el punto de que quise dejar el programa", revela la vedette, que cuenta cómo el acoso iba más allá de lo verbal y trascendía a los planos de cámara. "Incluso por megafonía en directo me decía cosas muy desagradables", narra, relatando cómo "de pronto miraba al monitor" y se encontraba con la cámara apuntándole al pubis o "subiendo desde las piernas" hasta esa zona. Su presunto acosador lo justificó aduciendo que "Bárbara Rey no era nada" hasta ese plano.

Un acoso que, según su relato, fue a más, llegando a sufrir un tocamiento sin consentimiento que recuerda así: "Un día me dice: 'Bárbara ,sube al control que quiero enseñarte unas imágenes (...) Estando así en el monitor, viendo apoyada en el mostrador las imágenes, metió la mano por debajo de la camisa y entonces me dio un apretón tan grande en este pecho que se me saltaron las lágrimas del daño que me hizo"

"Me levanté, le di una bofetada y me fui del control", cuenta Bárbara Rey, que relata que rechazarle tuvo consecuencias: "Me tuvo tres o cuatro semanas castigada sin hacer el número musical". Puedes escuchar su duro relato en el vídeo.