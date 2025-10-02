Las autoridades alertan de la presencia de pederastas en el portal de videojuegos Roblox: "Le dijo que si podía ir a jugar con él y hacerlo sola"

Los detalles La Guardia Civil, tras una investigación, han logrado detener a un joven de 22 años que ofrecía monedas virtuales a niños a cambio de fotos de ellos desnudos, pero se siguen estudiando varios casos más.

Las autoridades españolas han advertido sobre pederastas que contactan a menores a través del portal de videojuegos Roblox, un fenómeno en investigación por abuso de menores. Roblox, con 3.000 millones de usuarios globales, ha visto cómo algunos individuos ofrecen monedas virtuales a cambio de fotos o intentan concertar encuentros con menores. Un caso destacado fue el de una madre que impidió un encuentro entre su hija de 10 años y un supuesto niño. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años en Murcia, conocido como 'Galletita', por embaucar a menores en La Rioja y Lleida. La Policía ha reportado un aumento de denuncias similares desde 2019 y solicita la colaboración de los padres.

Las autoridades españolas han comenzado a alertar de la presencia de pederastas que tratan de ponerse en contacto con menores de edad a través del portal de videojuegos Roblox, unos casos que ya están siendo investigados por abuso de menores y en el que se ha logrado detener a una persona.

La fama de este portal es muy grande. Cuenta con 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y, entre ellos, se ha logrado descubrir que algunos de ellos son pederastas que inician una conversación con los menores ofreciendo monedas virtuales del juego a cambio de fotografías de ellos o tratando de concertar un encuentro. Y es que el 'modus operandi' de estos pederastas es evitar las palabras baneadas por la plataforma para proseguir la conversación y tratar de conseguir el número de teléfono para llevar la conversación fuera de Roblox.

De hecho, Más Vale Tarde ha podido hablar con una madre que ha logrado frenar el encuentro de uno de ellos con su hija de 10 años después de que llegar incluso a conseguir su contacto: "Empezaron a hablar diciendo que él era un niño de su edad y que quería ser su amigo. Ella me comentó 'mamá que ha entrado un chico nuevo a Roblox, que es de mi cole y que quiere jugar conmigo en el parque. Qué donde vivo y que por dónde paso para quedar conmigo'".

"Ella le dijo que iba a un parque y él le dijo que también iba y que se podía ir a jugar con él y hacerlo sola. Le manda un WhatsApp diciéndole 'hola guapa'. He visto al foto del chico y le he dicho yo 'tú no eres un niño pequeño'. Es un problema grave, podría haber pasado algo. Llevaban hablando una semana", ha denunciado.

No obstante, en otros casos esa conversación no se ha podido evitar. La Guardia Civil ha logrado, tras una investigación, detener a un joven de 22 años en Murcia conocido en el portal como 'Galletita'. Este varón logró embaucar a dos niñas menores en La Rioja a las que les prometía monedas virtuales y a cambio les pedía fotografías de ellas desnudas. Sus respectivas madres se dieron cuenta de la situación, alertaron a las autoridades y este episodio también les llevó a otra menor, de 8 años, afectada en Lleida. Por el momento, todavía no ha declarado.

Por su parte, la Policía alerta de que han aumentado las denuncias por casos similares desde 2019 y pide la colaboración de los padres para tratar de evitar y alertar de las acciones de estos pederastas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.