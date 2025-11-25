Almeida rechaza crear un protocolo para evitar la venta de viviendas de uso social

Los detalles El Gobierno de Martínez-Almeida ha rechazado una propuesta del PSOE para fomentar la intermediación institucional en aquellos casos en los que grandes fondos rechazan ampliar contratos a los residentes.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado una propuesta del PSOE para establecer un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social. Esta iniciativa buscaba crear mecanismos de evaluación para prevenir desahucios, cambios especulativos y pérdida de vivienda asequible, además de promover la intermediación institucional en casos donde grandes fondos no amplíen contratos a residentes. Sin embargo, Álvaro González, delegado de Vivienda, criticó al PSOE por no asumir responsabilidades a nivel nacional. El concejal socialista Pedro Barrero denunció que 570 familias están al borde del desahucio debido a la especulación inmobiliaria.

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado una propuesta presentada este martes por el PSOE para establecer un Protocolo Municipal de Protección frente a la venta de viviendas con uso social que cree mecanismos de evaluación en todas aquellas operaciones que puedan afectar a familias residentes con el objetivo de prevenir desahucios, cambios de uso especulativos y pérdida de vivienda asequible.

Los socialistas, ponentes de esta propuesta, han defendido que se habilite una vía de intermediación institucional en aquellos casos en los que grandes fondos rechazan ampliar contratos a vecinos que llevan años viviendo en sus edificios para subir los precios o para cambiar el uso residencial del inmueble.

De esta forma, el PSOE busca "proteger a las familias residentes, garantizar la continuidad del uso residencial de los inmuebles y promover soluciones negociadas que eviten desahucios o pérdidas de vivienda asequible" y hacer que el Ayuntamiento ejerza de forma prioritaria los derechos de tanteo y retracto en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con contratos de alquiler social, incorporando dichas viviendas al parque público municipal.

No obstante, Álvaro González, delegado de Vivienda del Gobierno local de Martínez-Almeida, ha acusado a los socialistas de tener "la cara de cemento armado", ya que, asegura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha hecho cero viviendas en siete años". "Reclaman al Ayuntamiento de Madrid lo que ustedes no quieren hacer, que es asumir su responsabilidad como Gobierno de España", ha añadido González.

El PSOE denuncia que "se empuja a familias al abismo"

Por parte de las filas socialistas, el concejal Pedro Barrero ha denunciado que "en apenas unos meses 570 familias han sido empujadas al borde del abismo" al ver como "el derecho a una vivienda digna convierte en mercancía".

"Renuncian a aplicar la ley de vivienda, ponen trabas deliberadas y vuelven a demostrar que ni quieren, ni saben, ni les importa proteger a estas familias madrileñas frente a la especulación", ha concluido Barrero.

