Mahdi, el hombre que mató en Las Pedroñeras a su exmujer Amal y sus dos hijos de tres y ocho años, cumplió sus amenazas. Su ingreso en la cárcel por violencia machista era inminente. Pero el pasado sábado, logró esquivar la orden de alejamiento e hizo un agujero en la pared de la vivienda donde vivían su exmujer con los dos hijos. Ahí los mató a cuchilladas y los metió a los tres en un baúl, donde horas más tarde fueron encontrados.

Este lunes, laSexta ha tenido acceso a los audios del hermano del asesino, en los que amenaza gravemente a la víctima, llegando a jurar que "le quitará la vida".

Amal, quien estaba incluida en el sistema de protección Viogén, le había denunciado hasta en siete ocasiones, pero muchas de ellas las tuvo que retirar por amenazas de su exmarido. Según los familiares de la exmujer, fue la familia del asesino quien le incitó a que cometiera el crimen.

Así lo ha comprobado laSexta, que tuvo acceso a los audios del hermano en los que amenaza en darija (en el árabe marroquí) a la víctima. Son audios que la familia quiere presentar formalmente para el curso de la investigación. En ellos, le "jura por Dios que la volverá loca en este país (en referencia a Marruecos) o en el otro país (sobre España)" por lo que supuestamente le hizo a su hermano, en referencia a las denuncias tras sus amenazas. Le reitera en varias ocasiones que no se va a quedar así y que tendrá consecuencias, haciendo también referencia a la familia de ella.

También en esos audios repletos de expresiones machistas, el hermano del asesino le dice que "ya vas aprendiendo". "Pero te prometo, hija mía, que esto no quedará así. Incluso si quieres, mándale este audio a tu familia. El día que vengas a Marruecos te las verás conmigo... Te juro que te quitaré tu vida", le avisa.

El hermano del asesino insiste también en que ella no ha actuado "cómo deben actuar las mujeres" y le reprocha que ahora que le "han dado los papeles" -en referencia a la residencia legal- "abre la boca" y llama a la Policía. "Le gritaste. Aunque sea perro no le gritarías. Ha ido la Policía a llevarle", le dice, quien añade que se ríen de ella por "montar todo esto".

"Me maté por ti yendo al Consulado. Te juro por Dios que te torturaré y convertiré tu vida en un infierno", insiste en sus amenazas, recordando que él la casó con su hermano y asegurando que él "le salvó de la miseria".

"Tú mándale a Marruecos... Verás cómo muere alguien aquí (en referencia a Marruecos)... No me conoces, espérate. He visto cómo le tratas. entonces verás lo que va a pasar", ha sentenciado.