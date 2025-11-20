Un asistente al homenaje a Franco niega que el saludo romano sea fascista: "Es un saludo de amor"

Tanto en el Valle de los Caídos como en el cementerio de Mingorrubio se han celebrado sendos actos para conmemorar el fallecimiento de Francisco Franco. A los mismos han asistido numerosas personas para loar la figura del dictador.

Se cumplen 50 años del fallecimiento del dictador Francisco Franco y en Mingorrubio se han congregado numerosas personas para homenajear al caudillo. Actos que también se han repetido en el Valle de los Caídos.

En el Valle de los Caídos se ha celebrado una misa en honor a Franco. Un asistente cuenta a Christian Calcerrada que "rendir culto en una basílica cristiana no es ningún pecado". El reportero ve como un grupo de personas está desplegando una bandera preconstitucional. Otra asistente les justifica diciendo que "es la bandera que había en esa época, es la bandera de los reyes católicos". Cuando Calcerrada pregunta a un hombre por el traslado de los restos del dictador hasta Mingorrubio, este aclara, primero, que para él no es un dictador. "Le tildo de salvador", responde.

El reportero también ha visitado el cementerio de Mingorrubio hasta el panteón de la familia Franco donde reposan los restos mortales del caudillo. Allí se ha organizado una oración y una ofrenda floral por el dictador. "Tenemos un respeto por nuestros muertos, al caudillo, que salvó España y a la iglesia de una crisis gravísima", afirma un hombre.

Una mujer cuenta que ellos visitan el panteón todos los años y, además, le piden que interceda "para que Dios salve a España". Y añade: "España está a punto de desaparecer". El reportero señala que en la oración se han hecho saludos fascistas, vivas a Franco y cantos como el 'Cara al sol'.

Otro asistente defiende que, por ejemplo, él no vivió ninguna dictadura con Franco. "La vivo ahora", añade. Además, expone que el saludo fascista que se ha hecho no lo es. "Es un saludo de amor", afirma. "¿Piensa que el saludo que se ha hecho hoy aquí se ha utilizado a lo largo de la historia para propagar amor?", pregunta el reportero. "Es libertad, cercanía", expone, "y el 'Cara al Sol' una maravilla".

