Iñaki López bromea con Calcerrada por cubrir el homenaje a Franco en Mingorrubio: "Algo habrás hecho mal"

Se cumplen 50 años de la muerte de Franco y el reportero de Más Vale Tarde ha relatado lo sucedido en el panteón familiar de Mingorrubio: cánticos franquistas, saludos fascistas y banderas preconstitucionales.

Este 20 de noviembre, se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, y, como cada año, algunos nostálgicos del franquismo han aprovechado la fecha para rendirle homenaje. Uno de los actos más llamativos ha tenido lugar en el panteón familiar de Mingorrubio, donde los asistentes han cantado himnos franquistas como 'Cara al Sol' y 'Montañas Nevadas'.

Hasta allí se ha desplazado Christian Calcerrada, reportero de Más Vale Tarde, para cubrir el acto. Al darle paso en directo, el presentador Iñaki López no ha podido evitar un comentario irónico: "Algo habrás hecho mal para ir a este destino hoy".

Desde Mingorrubio, Calcerrada ha contado lo que ha visto en el homenaje: "No solo se ha cantado el 'Cara al Sol', también se han hecho saludos fascistas y se han mostrado banderas de antes de la Constitución. Esto es lo que hemos encontrado hoy en el panteón de la familia Franco, mientras que otros homenajes se celebraban en lugares como el Valle de los Caídos".

