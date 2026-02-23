Cristina Almeida recuerda cómo vivió el 23F: "Me fui al sitio donde me habían puesto los ciudadanos. No iba a huir"

Hoy, cuando el Gobierno anuncia que desclasifica los documentos del 23F, Cristina Almeida recuerda cómo vivió el día del golpe de Estado. Una gripe en casa, una secretaria preparándose para una boda y una reacción "heroica".

Hoy, cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado del 23F, el Gobierno ha anunciado que desclasificará todos los documentos relacionados con este suceso.

Algo que ya había pedido Cristina Almeida, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda que en ese momento era concejala del Ayuntamiento de Madrid y que, además, "era la responsable de El Pardo". Aquel 23 de febrero ella estaba enferma con gripe y en la Junta no funcionaba la calefacción. Su secretaria había ido a su casa para que firmara papeles "mientras ella se preparaba para ir a una boda".

De repente, su madre entró en la habitación y les dijo que había "entrado la ETA". Entonces vieron por televisión el golpe de Tejero, y Cristina relata que cogió una manta y una radio y se fue a la Junta del Distrito "a ponerme en el sitio donde me habían puesto los ciudadanos cual heroica, que no iba a huir".

"No voy a tener que sacar ni el carnet de conducir, ni el DNI, ni voy a tener que limpiar mi casa de propaganda ilegal, que era lo que hacía antes", señala Almeida, que apunta que como entonces todo el mundo le conocía "ya no tenía que disimular".

