Así valora Iñaki López el tartar de tomate con burrata de Pablo Ojeda: "Me lo podría untar por el cuerpo..."

El nutricionista Pablo Ojeda vuelve a Más Vale Tarde con dos propuestas deliciosas que tienen al tomate como ingrediente principal. El primer plato que ha preparado es un tartar de tomate con burrata. Iñaki López y Cristina Pardo han disfrutado especialmente ese plato.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el cocinero pone una base de tomate triturado natural y, sobre este, abre la burrata. Iñaki pregunta al nutricionista si el queso tiene muchas calorías. "Nos la estamos dando de sanos y nos vamos a meter una burrata tamaño de la cabeza de Montesinos", comenta el presentador.

Sobre el queso, pone un aro y, en su interior, pone el tartar, que ha preparado previamente. "Hoy has acertado 100%", le dice Cristina al ver el plato terminado. "Me lo podría untar por el cuerpo", afirma López al probar el plato, "te veo con otros ojos ahora mismo". "Por eso antes me han puesto la música sexy", responde Ojeda.