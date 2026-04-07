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Una persona, 'cazada' por la Guardia Civil

Así son las 'gafas espía' con las que se intenta hacer trampas en exámenes de conducir: "Es todo como muy natural"

La Guardia Civil de La Rioja ha pillado a veinte personas solo en La Rioja intentando hacer trampas en exámenes de conducir con métodos tecnológicos, entre ellos unas 'gafas espía' que Leo Álvarez muestra en Más Vale Tarde.

La Guardia Civil de La Rioja ha pillado a veinte personas solo en La Rioja intentando hacer trampas en exámenes de conducir con métodos tecnológicos, entre ellos unas 'gafas espía' que Leo Álvarez muestra en Más Vale Tarde.

En La Rioja la Guardia Civil ya ha pillado a veinte personas que, en lo que va de año, usaban métodos tecnológicos para hacer trampas en los exámenes de conducir, desde pinganillos hasta 'gafas espía'.

Leo Álvarez tiene una de estas gafas y las muestra en Más Vale Tarde. En el vídeo sobre estas líneas podemos ver cómo funciona este artilugio, que cuenta con una minúscula cámara escondida en el puente y que transmite la imagen a un compinche que, a través del pinganillo, traslada las respuestas correctas al que se examina.

Leo señala que con la típica cámara que se ponía en un botón de la camisa "tenías que moverte mucho y el examinador sabe que estás haciendo cosas raras". Con las gafas, sin embargo, "todo es como mucho más natural".

Sin embargo, José Luis Torá señala que es el lenguaje corporal lo que "delata" a los que usan estas técnicas para hacer trampas: "Se ponen muy nerviosos y se convierten en sospechosos para los agentes", señala.

Por todo esto, Beatriz de Vicente señala que, si te pillan, es una multa de 500 euros, seis meses sin poder presentarse y "ahora mismo es un no apto". "Es mejor la modalidad de estudiar un poco", punta Antonio Maestre, mientras que Benjamín Prado recuerda cuando metía una chuleta en un boli BIC: "Qué antiguo me he quedado".

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