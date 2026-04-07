Cristina Pardo, sobre la pareja de Ábalos: "Jéssica no me da ninguna pena. Ha estado cobrando dinero público sin pegar ni golpe"

Más Vale Tarde analiza la declaración de Jéssica en el juicio contra Ábalos y Koldo por el caso mascarillas. Cristina Pardo se pregunta "por qué no está imputada" y afirma que su declaración "suena a que está colaborando" con Fiscalía.

Hoy ha arrancado el juicio por el caso mascarillas que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor de Aldama por el cobro de mordidas y amaño de contratos sanitarios en lo peor de la pandemia.

Uno de los momentos de la jornada ha sido la declaración de Jéssica, la expareja de Ábalos, que ha reconocido que cobró de empresas públicas sin trabajar o que Ábalos le pagó la operación de su gato.

En el vídeo sobre estas líneas, Cristina Pardo se pregunta por qué Jéssica "no está imputada" y asegura que su declaración "suena a que está colaborando" con la Fiscalía y declarando lo que le pidan".

La expareja de Ábalos afirmaba ante el juez que no sabía que Ineco era una empresa pública y que pensaba que se trataba de un "amigo" del exministro o de Koldo, ante lo que Antonio Maestre reacciona: "A ella le daban pasta por no hacer nada, ¿tú crees que ella se preocupaba cuál era la empresa y a qué se dedicaba?".

Benjamín Prado, por su parte, asegura que "tampoco tiene el mismo nivel de responsabilidad la corrompida que el corruptor", a lo que Cristina le responde tajante: "A mí Jéssica no me da ninguna pena. Ha estado cobrando dinero público sin pegar ni golpe".

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