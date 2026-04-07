Del helicóptero de la época de Vietnam a la élite de los Seal: Juanjo Fernández analiza las armas en el rescate del piloto de EEUU

Juanjo Fernández, analista militar, analiza en este vídeo dos aspectos clave en el exitoso rescate del piloto de Estados Unidos derribado en Irán: el 'Team Six' de los Navy Seals y el helicóptero conocido como "el huevo asesino".

En su análisis del día 39 de la guerra en Irán, Luis Calero y Juanjo Fernández analizan el armamento utilizado por Estados Unidos en el rescate del piloto derribado por fuerzas iraníes.

En esa operación participaron cuerpos de élite como los Navy Seals y un pequeño helicóptero, el 'Little Bird' o también conocido como "el huevo asesino".

El analista militar explica que en este rescate actuaron lo que se denomina el 'Team Six', "la élite de la élite" de los mejores Navy Seal, el equivalente a los Delta en el ejército de tierra. Como curiosidad, Juanjo cuenta que esta unidad se crea en los 80 a raíz del fallido intento de rescate de los rehenes de la embajada estadounidense, precisamente, en Teherán.

Respecto al helicóptero, explica que se trata de un aparato "de la época de Vietnam", lo que según el experto "nos dice cómo sobreviven y el futuro que tienen los diseños que son exitosos".

Se trata de un helicóptero muy pequeño cuya ventaja es que es "muy manejable y muy ligero". Su función no es la de rescatar al aviador derribado, sino "desembarcar un equipo selecto que asegura la zona" para el helicóptero grande, que es el que se ocupa de la extracción.

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