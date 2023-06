El secuestrador de la concejala de Maracena contó ante el juez que Berta Linares, la alcaldesa de la localidad y su ahora exnovia, le dio un paquete con cocaína para que tuviera más arrojo a la hora de perpetrar el rapto. Esta droga vendría a su vez de parte del que fuerasecretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López.

Aunque tras los análisis toxicológico el Instituto de Medicina Legal de Granada no ha encontrado restos de ninguna droga en Pedro Gómez, el secuestrador, este afirma que en la mañana en la que secuestró a Vanessa Romero sí tomó la droga. "Me tomé un colacao y esnifé la cocaína. Me salieron dos rayas, una para cada orificio", detalló ante el juez en una declaración a la que laSexta ha tenido acceso.

Además, Gómez también contó que fue Noel López quien le propuso llevar a cabo el rapto de la concejala, y que él dejó abierta la posibilidad sin llegar a confirmar si lo haría ni cuándo. Es por eso que el juez le preguntó por qué le dieron presuntamente la droga si, según su relato, ni Berta ni Noel sabían que Gómez llevaría a cabo el secuestro.

"¿Cómo presumen si no se ha vuelto a hablar de todo eso? ¿Cómo ella le dice, toma una bolsita de cocaína de parte de Noel para que te envalentones cuando lo hagas?", le cuestiona el magistrado. El secuestrador contó que como no había contestado un 'no', lo dejó "abierto, pues era un 'sí'".

El juez insiste: "¿Por qué dan por supuesto que va a ser un sí cuando su respuesta fue un 'ya me lo pensare'?". Pedro Gómez insiste, señalando a Noel López: "Por la forma en que nos lo había vendido, por decirlo así, tanto a Berta como a mí. Era la mejor forma para que Berta pudiera seguir su trayectoria".