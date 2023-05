Queda menos de una semana para las elecciones municipales y autonómicas del 28M y al acercarse la fecha, afloran los anuncios en portales de internet donde se venden los votos. 'Denúncialo' de Más Vale Tarde ha querido comprobar cómo funciona el mercado negro de votos.

Son particulares que ofrecen su voto a un precio que va de los 20 euros a los 200. El anuncio lo camuflan algunos con frases como: "Vendo bolígrafo para marcación de papeleta en las municipales. Regalo voto... por 100 euros". Otro señala que "ofrece escuchar a qué partido debería votar" por 20 euros: "Me comprometo a hacerlo. Sería para las elecciones autonómicas de Madrid".

El equipo de Más Vale Tarde ha llamado a los responsables de estos anuncios. "A ver yo, por efectos legales, tengo la obligación de decirte que yo por ese dinero estoy dispuesto a escuchar las proposiciones, porque sé que puede ser penado", responde uno de los anunciantes. Asegura que podría después hacer un video mientras vota: "Meto en el sobre el partido que me indiques". Sobre el precio, dice que "sabe que hay gente que le interesa mucho el tema de la política" y él "aprovecha la situación para ir a votar".

El caso del anunciante que pide 100 euros afirma que incluso su mujer podría vender su voto cuando le preguntan si conoce a más gente que lo haga. "Tú me preparas el sobre y voy por allí y voto lo que tú me digas. Ya ves tú si es tan fácil. A mí me da igual votar a uno que a otro", añade. Preguntado sobre la posibilidad de que se descubra esta ilegalidad, expresa, tranquilo: "Si no lo decimos a nadie, no nos van a pillar".