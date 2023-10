Este lunes, Hamás advirtió a Israel de que si no volvían a avisar previamente de sus bombardeos sobre objetivos civiles, ejecutarían públicamente a los rehenes que tienen cautivos. En Más Vale Tarde, el periodista y escritor Ignacio Cembrero cuenta cómo son estos avisos y por qué cree que Israel ha vuelto a llevarlos a cabo.

Hasta 2022, Israel avisaba de varias maneras a Gaza de estos ataques, siendo el primer aviso dejar caer algún objeto no explosivo que llamase la atención de los civiles que vivían en ese edificio. "Ahí tenían como mucho cinco o seis minutos para salir. Muchos ancianos no podían porque se procedía a la destrucción del edificio", asegura.

Con el inicio de la guerra, estos avisos desaparecieron, según denuncia Hamás, aunque ahora parece que Israel estaría volviendo a avisar, lo que dejaría claro, según Cembrero, el "enorme interés de Israel de preservar la vida de los civiles".

El periodista cree que si Israel "quiere acabar con Hamás", "no tiene más remedio" que llevar a cabo una operación terrestre sobre Gaza. "Eso significa muchos muertos civiles palestinos e israelíes. No es cómodo luchar en una ciudad que no conocen. Si Israel entra en Gaza, tenemos enfrentamiento generalizado, con Hezbolá que bombardearía toda Israel", vaticina.