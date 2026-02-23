Argemino Barros sufre los estragos de la tormenta de nieve de Nueva York: "La ciudad está prácticamente paralizada"

El corresponsal señala que podría ser la mayor tormenta de nieve de la década. Barro indica que las escuelas están cerradas y no se sabe si podrán reabrir este martes.

En el noreste de Estados Unidos está sufriendo los estragos de la peor tormenta de nieve de la última década. "Filadelfia, Nueva York o Boston están en estado de emergencia", señala Joanna Ivars. La meteoróloga señala que se pueden llegar a acumular entre 30 y 70 centímetros de nieve. Más Vale Tarde conecta con Argemino Barros para conocer cómo está afectando esta tormenta a Nueva York.

El corresponsal indica que va a continuar nevando hasta el próximo miércoles de manera intermitente. "La buena noticia es que las temperaturas mañana suben un poco, con lo cual es posible que la nieve se derrita y que los servicios de emergencia puedan trabajar más", señala Barros.

"La ciudad está trabajando en lidiar con las consecuencias de la que puede ser la mayor tormenta de nieve en una década", señala Argemino. El corresponsal indica que la gente se ha quedado en casa ya que es muy complicado caminar con casi medio metro de nieve. "El Ayuntamiento había decretado el cierre del tráfico para los vehículos que no fueran esenciales", indica, "es decir, coches normales, bicicletas o motos".

Además, como cuenta, las escuelas están cerradas y se desconoce si este martes podrán reabrir. "La ciudad ahora mismo está prácticamente paralizada, aunque el metro todavía funciona y hay algunas tiendas abiertas", apunta.

Sobre la temperatura, el corresponsal indica que, en estos momentos, no hace mucho frío. "Hemos estado este invierno diez días consecutivos con temperaturas frígidas y ahora estamos a cero grados", señala, "incluso está caldeado el ambiente". Barros cuenta que hace dos semanas se llegaron a los 17 grados bajo cero y una sensación térmica de hasta 25 grados bajo cero. "Ha sido el invierno más frío desde 1996 y ahora se suma la nieve", concluye.

