Antonio Maestre: "Si no llega a ser por Tejero, hubiera triunfado el golpe que quería Armada y al que dio permiso Juan Carlos I"

Antonio Maestre recuerda en este vídeo la propuesta del general Armada a Antonio Tejero, ahora ingresado en estado crítico, el 23F: un Gobierno de concentración que habría hecho caer al democrático "con el consentimiento de Juan Carlos I".

El líder golpista que entró a tiros en el Congreso de los Diputados el 23F, Antonio Tejero, se encuentra ingresado en un hospital de Valencia en estado muy grave.

Más Vale Tarde recuerda algunos de los momentos más icónicos de aquel intento de golpe de Estado, del que Tejero se convirtió en el rostro más visible, pero donde todavía planean rumores sobre el papel que jugó Juan Carlos I.

A propósito de esto, Antonio Maestre afirma que "si no llega a ser por Tejero, hubiese triunfado el golpe que quería Armada y al que dio permiso Juan Carlos I".

El periodista explica que el general Armada "fue al Congreso con permiso de Juan Carlos I" para ofrecerle a Tejero un Gobierno de concentración, a lo que el teniente coronel de la Guardia Civil respondió que "para eso no había dado un golpe de Estado".

De haber accedido Tejero a la propuesta de Armada, "con el consentimiento de Juan Carlos I", habría caído el Gobierno democrático y se habría creado uno de concentración liderado por Armada. Algo que, apunta Maestre, "es historia de España y no lo puede negar nadie".

